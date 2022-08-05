Сеул, 5 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В июне 2022 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $5,61 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сравнению с прошлым годом, показатель сократился на $3,2 млрд. Профицит текущего платежного баланса фиксируется в стране второй месяц подряд.

Профицит товарного баланса составил $3,59 млрд, что вдвое меньше, чем в июне 2021 года. Экспорт товаров из страны вырос на 9,1%, до $59,53 млрд, а импорт — на 18,9%, до $55,94 млрд.

Дефицит в сфере услуг составил $490 млн. Дефицит в данной области зафиксируют второй месяц подряд.

С января по июнь 2022 года общий профицит платежного баланса составил $24,78 млрд.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.