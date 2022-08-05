Оренбург, 5 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области формируют специальный батальон «Яик» для участия в специальной военной операции на Украине, сообщил в прямом эфире «Русского радио» глава Оренбурга Сергей Салмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

«Сейчас в Оренбуржье формируется специальный батальон с историческим названием «Яик». Он сводный, со всех уголков нашей области. Службу в батальоне будут проходить только оренбуржцы и граждане, каким-либо образом связанные с нашим краем. Ребята, желающие помочь братскому народу Украины и успешно завершить военную операцию, подпишут контракт, пройдут обучение, боевое слаживание, затем в составе сформированного подразделения будут передислоцированы на Украину. Я с большим уважением отношусь к этим людям. Беседуя со многими из них, я убеждаюсь, что дело не в зарплате, которую получает контрактник. Дело в патриотическом настрое, чувстве единства и желании помочь людям в борьбе с нацистами», — сказал он.

Заявки принимают в военкоматах. В батальон «Яик» могут записаться мужчины с хорошей физподготовкой в возрасте от 18 до 50 лет. Претенденты проходят медицинский и психологический отбор.