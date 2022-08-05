Москва, , 09:11 — REGNUM На юбилейном XV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который с 26 августа по 4 сентября пройдёт на Красной площади в Москве, симфонический оркестр вооружённых сил Египта представит новую программу. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Закрытие фестиваля «Спасская башня» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Военно-симфонический оркестр Египта был сформирован в 1957 году и с тех пор многократно побеждал и занимал призовые места на различных международных фестивалях. В частности, он шесть раз подряд — с 1960 по 1966 годы — побеждал на Всемирном фестивале военной музыки в Италии. Прославленный коллектив обеспечивает музыкальное сопровождение проводимых в Египте государственных церемоний и национальных торжеств.

пресс-служба Минобороны РФ «В его послужном списке участие в таких грандиозных мероприятиях, как перевозка мумий фараонов в Национальный музей египетской цивилизации в Эль-Фустате и открытие древней аллеи сфинксов в Луксоре».

В фестивале «Спасская башня» египетские музыканты принимали участие в 2017 и 2019 годах. Для юбилейного фестиваля оркестр подготовил новую программу, о которой пока известно только то, что в ней прозвучит Русский марш Иоганна Штрауса.

Как сообщало ИА REGNUM, более 160 военных музыкантов приняли участие в открытии сезона концертов «Военные оркестры в парках» на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил России в Подмосковье.

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