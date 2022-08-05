Кабул, 5 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Пакистанский журналист Анас Малик исчез в Кабуле вечером 4 августа. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на пакистанские источники.

(сс) Olgamielnikiewicz Кабул. Афганистан

Днём ранее, 3 августа, он написал в своём Twitter, что отправился в столицу Афганистана, чтобы освещать первую годовщину прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Посольство Пакистана в Кабуле сообщает, что ведёт переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о судьбе журналиста. Согласно источникам, мобильный телефон Анаса недоступен с 13:30 4 августа.

Этот репортёр работает в англоязычном издании WIONews.

Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Необходимо отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже много раз арестовывали, избивали и преследовали журналистов.