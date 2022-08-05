Каменск-Уральский, Свердловская область, 5 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области выявлена партия стеклоомывающей жидкости с метанолом. Опасную продукцию продавали без сопроводительных документов, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Staselnik Стеклоомывающая жидкость

Стеклоомывающая жидкость не соответствовала требованиям безопасности. В частности, в ней было превышено содержание метанола, которое составляло 0,5% вместо допустимых 0,05%.

Арбитражный суд Свердловской области привлёк производителя продукции к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей с конфискацией опасной жидкости.