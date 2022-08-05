Новосибирск, 5 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области врачи призвали к срочной вакцинации. Уровень коллективного иммунитета на территории региона сокращается. В настоящее время он составляет чуть больше 13%, сообщил телеграм-канал «Новосибирь».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Скорее всего, будут нетяжелые формы, но будет массовая заболеваемость, как при «Омикроне», − отметила главный инфекционист области Лариса Позднякова.

При этом фиксируется рост заболеваемости COVID-19 среди новосибирцев, в стационары уже поступают те, кто рассчитывал на «достаточное количество антител».