Джакарта, 5 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к развитию конкретного партнерства между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Австралия является первым партнером по диалогу, а также всеобъемлющим стратегическим партнером для АСЕАН. Это форма доверия, Австралия может быть надежным партнером в совместном решении различных проблем», — заявила Ретно Марсуди.

Министр иностранных дел Индонезии заявила, что в качестве попытки реализовать конкретное сотрудничество Индонезия проведет Индо-Тихоокеанский инфраструктурный форум, когда Индонезия станет председателем АСЕАН в 2023 году.

Австралия может стать связующим звеном и партнером для развития сотрудничества с рядом стран Южной части Тихого океана.

На этой встрече АСЕАН и Австралия согласовали Всеобъемлющий план действий по стратегическому партнерству. Австралия выделила 154 млн австралийских долларов на финансирование различных мероприятий в рамках плана, включая переход на технологии с низким уровнем вредных выбросов, цифровую трансформацию, а также укрепление центра АСЕАН по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения и новых заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия поощряет укрепление сотрудничества между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Японией в Индо-Тихоокеанском регионе.