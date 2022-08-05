Нью-Йорк, США, , 09:08 — REGNUM Власти Соединенных Штатов передают ядерное оружие третьим странам, нарушая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил представитель КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Размещение США ядерного оружия и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях — это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», — заявил он.

Появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе подорвет региональную стабильность, спровоцировав эскалацию рисков ядерной конфронтации, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Цонг заявил, что всё ядерное оружие США должно быть выведено из Европы. Его не следует размещать и в других регионах мира.

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