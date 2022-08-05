Молдавия, 5 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Тарифы на природный газ, установленные в Молдавии для абонентов на август, не позволят собрать нужную сумму для того, чтобы заплатить России за поставку топлива. Об этом заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

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«АО «Молдовагаз» выполнит недавнее постановление национального регулятора о регулируемых ценах на природный газ, однако заложенные в него цифры ставят под знак вопроса выполнение финансовых контрактных обязательств перед ПАО «Газпром»», — написал Чебан.

Он сообщил, что российской компании направили письмо с просьбой отсрочить оплату в августе. Кроме того, «Молдовагаз» обратилась в Национальную комиссию по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой отсрочить выплаты НДС за период, начиная с апреля.

Как заявил Чебан, в августе компании придётся покупать газ по $1458,92 за 1 тыс. кубометров, а НАРЭ заложило в новый тариф цену $899,08. Таким образом разрыв между тарифами и ценой сохранится и отклонения к концу года могут достичь 3,9 млрд леев (более $200 млн).

Напомним, с августа НАРЭ повысила на 23% тариф на газоснабжение в Молдавии, установив его в размере 22,99 лея (более $1) за 1 кубометр.