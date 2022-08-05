Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM С начала прививочной кампании против коронавируса в Свердловской области вакцинированы 86% взрослого населения и 7,5% несовершеннолетних. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте информполитики.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Показатель ревакцинации на Среднем Урале составляет только 30%. По словам главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова, этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Эпидемиологи рекомендуют свердловчанам вакцинироваться от COVID-19. В регионе достаточно вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».