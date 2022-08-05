п. Марково , , 09:07 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 5 августа сообщает о спасении граждан от агрессивной собаки сотрудниками отдельного батальона ППСП Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

Инцидент произошел накануне вечером: житель поселка Марково сообщил, возвратившись домой, обнаружил возле крыльца собаку крупной породы. Животное было без намордника, озлобленно лаяло и кидалось. Иркутянин и находящиеся с ним супруга и несовершеннолетние дети были сильно напуганы и позвонили в полицию.

По указанному адресу незамедлительно прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции. При попытке полицейских приблизиться собака напала на них. Учитывая агрессивное поведение сенбернара и очевидную угрозу жизни и здоровью, в соответствии с Федеральным законом «О полиции» офицеры применили огнестрельное оружие, обезвредив животное.

При этом никто из граждан не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алапаевске (Свердловская область) суд решит судьбу 33-летнего горожанина, обвиняемого в стрельбе по бездомной собаке из ружья.

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