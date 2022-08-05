Ставрополь, 5 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Курорты Кавказских Минеральных Вод намерены внедрить для лечения отдыхающих новые методы. К традиционным уже процедурам лечебной минеральной водой и грязью добавится лечение пантами маралов. Об этом на полях проходившего в Москве на ВДНХ туристического форума «Путешествуй!» рассказал министр туризма Ставрополья Александр Сысоев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай. Панты марала

По его словам, новый вид лечения уже в сентябре 2022 года добавится к традиционному лечению на Кавминводах. Он пригласил всех участников форума попробовать новое лечение.

«К нам ближе, и у нас не хуже, чем на Алтае. Поэтому будем ждать всех», — отметил глава минтуризма края.

Напомним, панты маралов — это рога оленей, которые обычно используются в восточной медицине. Из них делают целебные ванны для лечения на курортах Алтая, изготавливают лечебные препараты. В 2021 году на Ставрополье открылась первая в крае оленья ферма.