Пномпень, 5 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Коре Пак Чин встретился 4 августа на полях ежегодных встреч по линии АСЕАН со своими коллегами из Новой Зеландии и Брунея. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что Пак Чин и глава МИД Новой Зеландии Наная Махута обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны договорились укрепить предметное сотрудничество и расширить диалог по региональным и глобальным вопросам.

Наная Махута подтвердила приверженность Новой Зеландии выполнению резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР, а Пак Чин попросил правительство Новой Зеландии поддержать заявку Пусана на проведение Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В тот же день Пак Чин встретился со вторым министром иностранных дел и торговли Брунея Эриваном Юсуфом, с которым договорился о развитии сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таких как инфраструктура, строительство, оборона и электронное правительство.

Стороны приветствовали возобновление прямых рейсов между странами, а также выразили надежду на расширение обменов.

Представители двух стран также обсудили пути укрепления экономического сотрудничества, сотрудничество на уровне Индо-Тихоокеанского экономического партнерства и Всестороннего регионального экономического партнерства.

Эриван Юсуф также передал президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю приглашение посетить Бруней.