5 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 09:49 — REGNUM Европейский союз искусственно задерживает передачу Украине финансовой помощи на сумму 8 млрд евро. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

Буйный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зеленский считает, что европейские страны сознательно замедляют процесс выделения средств из-за якобы нерешительности лидеров этих государств. Подобное поведение лидеров Евросоюза, по словам Зеленского, является или ошибкой, или преступлением.

Заявление украинского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило, что Зеленский требует у ЕС предоставить Украине помощь.

«Ну ты, парень, совсем обнаглел! Уже требуешь», — отреагировала «Валькирия».

«Наглость — второе счастье», — добавила Ирина.

«Вошёл во вкус», — написала «Кэт Радистка».

«Высокие дипломатические отношения», — смеется одна из участниц обсуждения.

«Удивительное нахальство! Совсем уже Европа охамела», — с сарказмом пишет Ольга.

«Сами вырастили этого крокодила, вот и кормите его. Иначе он вас всех сожрёт», — прокомментировал заявление Зеленского Michael.

«Клоуну надо кран транзитной трубы перекрыть в Европу», — призвал The Truth is One.

«Ну, смех! Клоун наезжает на Евросоюз. Ну, конечно, ему осталось немножко побыть у так называемой власти, а денег-то хочется побольше хапнуть, а они не дают. Время уходит…» — отреагировал 27 050.

«Давай деньги, деньги давай», — иронизирует Вадим.

Заслуженные гроши Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А он вообще говорит своим гражданам, что эту «помощь» возвращать надо, или они думают, что эти все деньги выделяются, потому что весь мир любит Украину?» — поинтересовалась Ната.

«Я думаю, его уже не будет на Украине, когда отдавать надо будет», — ответил Нате Александр В.

«Интересно, когда до ЕС дойдёт, что никто деньги возвращать не будет?» — задумалась Виктория.

«Европа деньги на газ откладывает…» — отреагировала Helga S.

«Они же ему обещали «золотые горы» и денег, если он развяжет конфликт с Россией?! Наверное, громко кричали и били по плечу?! А теперь что?! Денег нет и газа нет, а мы обделались?.. Он и будет требовать. Много знает. И может шантажировать и Байдена, и Шольца, Макрона и [председателя Европейской комиссии] Урсулу [фон дер Ляйен] с [верховным представителем союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом] Боррелем…» — считает Ирэна.

«Маленького обидели! Денежку на конфетки не дали!..» — иронизирует «Баба Яга».

«Сокровищницы Зеленского и команды имеют бездонное дно», — комментирует Umbrella corporation.

«С какого перепуга вам кто-то что-то должен? 30 лет грабили собственный народ, и теперь шайке идиотов и преступников нужно удержаться у власти, и подавай им деньги… Зеленский скоро будет бежать, как никогда в жизни не бегал!» — подытожил R. I.