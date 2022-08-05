Цхинвал, 5 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Цхинвале прошло награждение военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, сообщает 3 августа alaniamil.org.

Alaniamil.org Во время вручения наград

Исполняющий обязанности министра обороны Южной Осетии Владимир Пухаев наградил ведомственными медалями «За воинскую доблесть II степени» бойцов 4-й военной базы России, находящейся на территории республики. Воины получили свои награды за проявленные во время специальной операции храбрость и мужество при выполнении боевых задач.

«Командованием спецоперации даётся высокая оценка действиям подразделений, укомплектованных преимущественно нашими бойцами. Знаем, что в боях вы демонстрируете бесстрашие, отвагу и воинскую доблесть, вы всегда на передовых линиях при выполнении самых сложных боевых задач. Вашим подвигом гордятся подрастающие поколения, ваши сверстники и, конечно, старшие поколения», — сказал Пухаев.

Он подчеркнул, что каждый военнослужащий, проявивший себя на поле боя, достоин награды.

«Вручая вам медали, мы отдаем дань уважения героизму, который вы проявляете повсеместно. Ни один боец не должен остаться без награды», — сказал Пухаев.

Напомним, что граждане Южной Осетии активно участвуют в специльной военной операции и как военнослужащие российской армии, и как добровольцы в составе народных милиций республик Донбасса.