Анкара, 5 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Вопрос покупки Турцией самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров будет поднят президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые должны состояться в Сочи 5 августа. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Минобороны России Самолет-амфибия Бе-200

«Будет выведен на определённую стадию вопрос о покупке самолётов-амфибий у России», — сказал глава ведомства агентству Anadolu.

Министр подчеркнул, что «поскольку есть вопросы, которые можно легко преодолеть в двусторонних отношениях, этот вопрос, вероятно, будет в повестке дня и на этой встрече».

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёты-амфибии Бе-200, предназначенные для тушения лесных пожаров, заинтересовали Турцию в 2019 году. Тогда возможность покупки Анкарой спецбортов обсуждалась на площадке Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

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