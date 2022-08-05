Уфа, 5 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Строительство более 90 объектов культуры, спорта, здравоохранения, образования и ЖКХ намерены завершить в 2022 году в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба «Единой России» в ХМАО Строительство больницы в Нижневартовске

Данный вопрос рассматривался на совещании региональной ассоциации застройщиков.

Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров заявил, что за минувшие годы Башкирия набрала хорошие темпы развития.

Он напомнил, что в 2021 году в республике достигли рекордных показателей жилищного строительства (2,9 млн квадратных метров).

«Нам важно не снижать динамику. К 2030 году предстоит обеспечить ежегодный ввод не менее 4 млн квадратных метров жилья. В этом году для нас установлена планка в 2,98 млн квадратных метров. Это должно быть доступное комфортное современное жилье со всей необходимой инфраструктурой», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Он напомнил, что в рамках реализации национальных проектов идет возведение и реконструкция 57 объектов на сумму свыше 64 млрд рублей: крытый футбольный манеж в Уфе, республиканский центр детской онкологии и гематологии, десятки детских садов, школ и поликлиник. В 2022 году планируется ввести 25 таких объектов. Назаров отметил, что важным направлением является республиканская адресная инвестиционная программа, которая включает до 2024 года свыше 280 объектов стоимостью около 76 млрд рублей.

«В этом году мы планируем завершить строительства свыше 90 объектов спорта, культуры, образования, здравоохранения и ЖКХ. Мы инициировали ряд проектов с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций. В рамках указанных механизмов привлекаем почти 30 млрд рублей», — заявил премьер-министр Башкирии, напомнив, что в республике сейчас реализуются два масштабных проекта — «Комплексная жилая застройка «Южные ворота Уфы» и «Комплексное развитие территории Нефтекамска».