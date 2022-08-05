Калуга, 5 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Калуге 4 августа на внеочередной сессии Законодательного собрания области депутатами внесены изменения в региональный закон, который устанавливает дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, членам их семей, а также добровольцам, выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Спикер калужского областного парламента Геннадий Новосельцев на внеочередной сессии Заксобрания 4 августа

Установлены единовременные региональные социальные выплаты: миллион рублей — членам семей погибших, 700 тысяч рублей — гражданам, получившим тяжелое увечье, 500 тысяч рублей — гражданам, получившим легкое увечье. Отныне они будут распространяться и на добровольцев.

«Не только на военнослужащих и нацгвардейцев, но и на добровольцев, решивших защищать жителей Донбасса, мы распространили дополнительные меры региональной соцподдержки. Это поможет людям, уехавшим служить Родине, чувствовать себя более защищенными», — отметил председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.