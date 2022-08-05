В Калуге определи меры соцподдержки добровольцам, защищающим Донбасс
Калуга, 5 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Калуге 4 августа на внеочередной сессии Законодательного собрания области депутатами внесены изменения в региональный закон, который устанавливает дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, членам их семей, а также добровольцам, выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.
Установлены единовременные региональные социальные выплаты: миллион рублей — членам семей погибших, 700 тысяч рублей — гражданам, получившим тяжелое увечье, 500 тысяч рублей — гражданам, получившим легкое увечье. Отныне они будут распространяться и на добровольцев.