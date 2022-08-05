Ставрополь, 5 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Северная Осетия будут вместе развивать туризм. Регионы подписали соглашение о сотрудничестве, в котором договорились о создании единого брендового туристического маршрута.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Министерства туризма каждого региона подадут заявку на рассмотрение брендового маршрута в экспертный совет по внутреннему и въездному туризму при Федеральном агентстве по туризму, после чего намерены совместно продвигать его на российском и международном рынках, сообщили в минтуризма Ставрополья.

Соглашение о совместном развитии туризма между тремя регионами СКФО было подписано в рамках проходившего в Москве на ВДНХ туристического форума «Путешествуй!», на котором каждый регион представил свои стенды. Северо-Кавказскому федеральному округу на форуме было уделено особое внимание, так как Северный Кавказ стал в последнее время одним из самых популярных в России турнаправлений. Турпоток в СКФО в 2021 году увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.