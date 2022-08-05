Луганск, 5 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Союзные силы зашли в Артёмовск в Донецкой Народной Республике, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Союзные силы зашли в Артёмовск. Бои идут на улицах города», — написал он в телеграм-канале.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Мирошник сообщил, что власти Украины могут начать принудительное переселение жителей Донбасса, в том числе с территорий, освобождаемых в ходе российской спецоперации.

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