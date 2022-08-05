Казань, 5 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В столице Татарии с 26 по 30 августа впервые пройдет V Глобальный форум молодых дипломатов. В эти же даты в городе состоится глобальный молодежный саммит, сообщает министерство по делам молодежи РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

«Новое время для дипломатии» станет темой пятого Глобального форума. Участники обсудят тренды и вызовы дипломатии в современных условиях, цифровизацию, информационную и кибербезопасность в международных отношениях, горизонтальную дипломатия в эпоху «культуры отмены» и будущее интеграционных объединений.

В рамках форума состоится официальная церемония принятия новых членов в международную ассоциацию молодых дипломатов.

«Ожидается, что на V Глобальный форум приедет порядка 100 делегатов из более чем 60 стран мира. На сегодняшний день своё участие подтвердили делегаты из 35 стран», — сообщил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

ИА REGNUM напоминает, в мае столица Татарии принимала международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

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