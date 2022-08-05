Южно-Сахалинск, 5 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Главным доказательством правильности проведения специальной военной операции, которая направлена на уничтожение нацизма на Украине, является то, что жители освобождённых территорий массово получают паспорта Российской Федерации, считает депутат думы Южно-Сахалинска Николай Артеменко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

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«Сегодня наше государство решает вопрос об уничтожении нацизма который возродился на Украине. Тех сил, которые пытаются разрушить наше государство в первую очередь. Мы видим что наши героические бойцы шаг за шагом, день за днём, отвоевывают территории и самое главное доказательство правильности наших действий это то, что жители на освобождённых территориях массово получают Российские паспорта и готовятся к референдуму о вхождении в состав Российской Федерации», — цитирует депутата телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока принимают активное участие в восстановлении Луганской и Донецкой Народных Республик, рассказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.