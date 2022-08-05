Степанакерт, , 08:50 — REGNUM Подразделения ВС Азербайджана в ночь на 5 августа неоднократно вели обстрелы по позициям Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Арцаха.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Напряжение в целом сохраняется. На некоторых направлениях азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня с применением стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с армянской стороны потерь нет. Несколько военнослужащих, получивших ранения в период обострения, выписали из больницы. Трое раненых всё ещё находятся в тяжёлом состоянии. Состояние ещё одного оценивается как «крайне тяжёлое», но наблюдается положительная динамика.

По данным минобороны, российские миротворцы продолжают добиваться стабилизации обстановки в регионе.

Напомним, с конца июля в Нагорном Карабаха начала накаляться обстановка. 1 августа в Нагорном Карабахе был ранен военнослужащий в ходе обстрела с азербайджанской стороны. 3 августа в Баку сообщили о гибели своего солдата. В тот же день ВС Азербайджана атаковали позиции Арцаха с применением БПЛА и миномётов. Сообщается, что двое карабахских военнослужащих погибли, 19 были ранены. В Карабахе объявили частичную мобилизацию.

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