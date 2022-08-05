Вашингтон, 5 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Японии Йосихито Нисиоке в матче третьего круга турнира в Вашингтоне (США). Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (1:7).

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов семь раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, одна ошибка на подаче и 1 из 7 брейков.

В четвертьфинале турнира Никиока сыграет с британским теннисистом Даниэлем Эвансом.