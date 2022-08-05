Нью-Йорк, США, , 08:48 — REGNUM Угрозой для мира и безопасности на региональном и международном уровне является ядерный арсенал США. Об этом 4 августа заявил представитель делегации Китая, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин в ходе своего выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Являясь ядерной сверхдержавой, США располагают огромным ядерным арсеналом, который по-прежнему угрожает региональному и международному миру и безопасности», — сказал он.

При этом Дин Тунбин отметил, что китайская сторона поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим стране для того, чтобы защищать национальную безопасность.

«Китай никогда не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений», — также добавил представитель КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа администрация президента США Джо Байдена отложила регулярный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты ВВС Minuteman III во избежание эскалации напряженности в отношениях с Пекином.