Вашингтон, 5 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около ста российских граждан. При этом большинство из них отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений. Об этом заявили 5 августа в посольстве России в США, комментируя вынесенный в России приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Граждане России, оказавшись в руках американской Фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов. Во многих случаях наших соотечественников склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам», — пояснили в диппредставительстве.

В посольстве также добавили, что Вашингтоном развёрнута настоящая «охота» на российских граждан при их выезде за границу. Так, с 2008 года было зафиксировано свыше 50 таких случаев.

При этом реакция на приговор Грайнер со стороны США российских дипломатов не удивила.

«Обратили внимание на заявления ряда официальных лиц США, а также общественных организаций с критикой решения российского суда приговорить американскую гражданку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Отмечаем передергивание фактов и искажение информации. Строго говоря, такие действия не удивляют и стали здесь обычной практикой», — указали в посольстве.

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Дипломаты призвали Вашингтон «перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую», подчеркнув, что решение в отношении американской спортсменки, как и в случае с другими американскими правонарушителями, «полностью соответствует букве и духу российского законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Химкинский городской суд (Московская область) приговорил американскую гражданку Бриттни Грайнер, признанную виновной в контрабанде и хранении наркотиков, к девяти годам колонии. Кроме того, задержанной в феврале в аэропорту «Шереметьево» с наркотическими вейпами американской баскетболистке назначен штраф в размере одного миллиона рублей.