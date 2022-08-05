Москва, , 08:43 — REGNUM В Москве августе пройдут два бесплатных тренинга для начинающих и опытных волонтёров. Лекции проведут сотрудники ресурсного центра «Мосволонтер» и приглашённые спикеры, сообщается на портале мэра столицы.

Волонтеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Одну из обучающих программ посвятят развитию лидерских и управленческих качеств у волонтёров со стажем. Так, 12 августа для опытных волонтёров пройдёт интенсив «Пять ключей».

Второй курс проведут для начинающих волонтёров — они смогут получить базовые навыки. Для начинающих волонтёров (старше 14 лет на 27 августа запланирован курс «Включайся!».

Как сообщало ИА REGNUM, в столице учредили знак отличия «Волонтер Москвы».

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