Кишинёв, , 08:41 — REGNUM Молдавию ожидает очень сложный отопительный сезон. Об этом заявил 4 августа в эфире телеканала Rlive спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы должны искать альтернативные источники. Конечно, будем продолжать покупать газ у «Газпрома», но исходя из прошлогоднего опыта не уверены, что объём будет тем же самым», — сказал Гросу.

Он сообщил, что правительство ищет возможность пополнить запасы мазута и угля, будет запущена программа по предоставлению жителям дров по доступным ценам. Спикер парламента подчеркнул, что придётся экономить.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии стала зависеть от цен в ЕС. В августе она выросла до $1458 за кубометр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии подняли тариф на газ на 23%