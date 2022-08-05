Москва, , 08:49 — REGNUM Ожидаемый летний пик заболеваемости COVID-19 в России — до 50 тыс. новых случаев в сутки. Об этом главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал 5 августа РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, текущий подъём заболеваемости указывает на то, что пиковых значений на уровне 200 тыс. новых случаев в сутки не будет. Однако точные прогнозы затруднены.

«Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45-50 тысяч», — сказал Альтштейн.

Он отметил, что для переболевших зимой риск получить тяжёлую форму заболевания ниже. Пик подъёма заболеваемости COVID-19 придётся примерно на конец августа, ранее прогнозировал вирусолог.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих странах фиксируют новую разновидность коронавируса «Кентавр». В России такие случаи пока единичны.

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