Москва, , 08:40 — REGNUM С предложением об освобождении пенсионеров с малолетними детьми на иждивении от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплаты выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Текст его письма на имя главы Минтруда Антона Котякова 5 августа приводит RT.

Как указал политолог, роль родителей, которым необходима поддержка со стороны государства, часто выпадает работающим пенсионерам с детьми на иждивении.

Пенсионеры Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом Орлов уточнил, что у таких лиц, либо появляются дети до выхода на пенсию, либо они становятся опекунами малолетних из-за форс-мажорных обстоятельств, к примеру, гибели родителей ребёнка.

Также он отметил, что из-за таких обстоятельств работающие пенсионеры (родители или взявшие на себя роль законных представителей) бывают вынуждены продолжить или возобновить для заработка необходимых для воспитания детей дополнительных финансовых ресурсов. В то же время, эти лица в данный момент, наряду с остальными работниками, уплачивают с заработной платы НДФЛ.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с заработной платы в случае, если на иждивении у них имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить число направлений, по которым можно формировать государственные и муниципальные социальные заказы.