Чита, , 08:37 — REGNUM Волонтеры культуры забайкальского художественного музея собрали книги для библиотек города Дебальцево Донецкой Народной Республики, сообщает 5 августа министерство культуры Забайкалья.

Волонтеры культуры Забайкалья собрали в дар книги для жителей ДНР Министерство культуры Забайкалья

Десятки изданий, благодаря неравнодушным забайкальцам, в библиотечные фонды Дебальцево предадут сотрудники забайкальской краевой библиотеки имени А. С. Пушкина.

«Наши добровольцы поделились книгами из своих домашних библиотек, а также друзей и близких. В итоге получилось несколько коробок классической и современной литературы для детей и взрослых, а также энциклопедии, справочники, словари и многое другое», — рассказали в музее.

Напомним, ранее акцию по сбору книг для библиотек города Дебальцево Донецкой Народной Республики объявила библиотека имени А. С. Пушкина. По словам работников учреждения, забайкальцы с любовью и пониманием приносят книги в Пушкинскую библиотеку. Одним из них стала известная детская писательница Алла Озорнина, передавшая в дар большую подборку печатных изданий, как местных авторов, так и литераторов из ближнего и дальнего Зарубежья.

Отдел художественной литературы и периодической печати библиотеки имени А. С. Пушкина продолжает принимать книги от населения ежедневно. По словам специалистов учреждения, акция продлится до конца года.

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