Оренбург, , 08:36 — REGNUM В Оренбургской области в отношении компании «ЭкоСпутник» антимонопольная служба возбудила комиссионное дело за нарушение Закона о защите конкуренции. Материалы рассмотрят 25 августа, сообщили в пресс-службе УФАС по региону.

Мусорный полигон

По данным ведомства, организация не исполнила предупреждение о добровольном пересмотре стоимости услуг и график приёма отходов, а также отзыве уведомления об изменении тарифов, направленного контрагентам.

Ранее в антимонопольную службу поступили жалобы на то, что в Оренбурге владелец полигона ООО «ЭкоСпутник» повысил стоимость приёма и размещения отходов IV и V класса опасности и изменил график приёма указанных отходов. По данным УФАС, стоимость услуг по приёму и размещению отходов производства и потребления, не относящихся к ТКО, возросла в 5,4 раз, за услуги по приёму и размещению строительных отходов — в 26,8 раза, а в некоторых случаях в 125 раз (услуги по приёму и размещению грунта). Кроме того, компания установила лимит приёма отходов — до двух раз в неделю с 11:00 до 18:00, вместо ранее действующего ежедневного приёма с 9:00 до 18:00.

Антимонопольная служба считает, что своими действиями «ЭкоСпутник» ущемляет интересы контрагентов. В июле компании было выдано предупреждение о необходимости прекращения указанных действий в добровольном порядке в течение десяти дней.