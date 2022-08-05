Пекин, 5 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Китайский метеорологический центр Китая объявил синее предупреждение о суровой погоде с конвекцией в некоторых районах страны, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального метеорологического центра, с утра 5 августа по утро 6 августа гроза или град обрушатся на некоторые районы Внутренней Монголии, Хэйлунцзяна, Цзилиня, Ляонина, Шаньси, Хэбэя, Шаньдуна, Цзянсу, Фуцзяни и Сычуани.

Сильные осадки обрушатся на многие регионы по всей стране, а в некоторых местах будет выпадать до 60 мм осадков в час, сообщили в центре. Центр посоветовал сохранять бдительность в отношении возможных наводнений, оползней и селей и рекомендовал сократить мероприятия на свежем воздухе.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой: красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий.