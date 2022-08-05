Вашингтон, , 08:32 — REGNUM В четверг 4 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «глобалисты могут идти к черту», и призвал американских консерваторов объединить усилия в борьбе против прогрессистов во всем мире, передает агентство France-Presse.

Виктор Орбан European People's Party

Глава Венгрии выступал в качестве почетного гостя на Конференции консервативных политических действий в Техасе, где его речь встретили бурными аплодисментами.

«Мы видели, какое будущее предлагает глобалистский правящий класс, но у нас на уме другое будущее. Все глобалисты могут идти к черту», — сказал он ликующей толпе.

«Мы должны вернуть себе институты в Вашингтоне и Брюсселе. Мы должны найти друзей и союзников друг в друге. Мы должны координировать движение наших войск, потому что перед нами стоит одна и та же задача», — добавил он.

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