Чита, , 08:32 — REGNUM Авиаперевозки с использованием лёгкой авиационной техники станут доступнее на Дальнем Востоке. На замену имеющегося в эксплуатации и устаревшего 41 судна типа Ан-2 и Ан-3 советского периода, придет новый самолёт типа ЛМС-901 («Байкал»). Подробности по итогам совещания об обеспечении авиационной доступности дальневосточных регионов и развитии авиаперевозок с использованием лёгкой авиационной техники с участием дальневосточного полпреда Юрия Трутнева сообщает 5 августа пресс-служба правительства Забайкалья.

На Дальнем Востоке Minvr.gov.ru

Как отметил Юрий Трутнев, по поручению президента РФ Владимира Путина будет выделено финансирование из средств Фонда национального благосостояния на строительство новых лёгких многоцелевых самолётов для Дальнего Востока. Для этого необходимо сформировать госзаказ на строительство новых судов взамен выбывающих из эксплуатации самолётов Ан-2, Ан-3.

Самолёт «Байкал» с одним турбовинтовым двигателем и пассажировместимостью до 9 человек создается АО «Уральский завод гражданской авиации» по заказу Минпромторга России для эксплуатации на местных воздушных линиях и выполнения авиационных работ в широком диапазоне климатогеографических условий. В январе первый опытный образец воздушного судна совершил свой первый полёт.

Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России и Минтрансу России проанализировать сроки всех этапов сертификации самолёта «Байкал» в базовом исполнении, чтобы завершить эту процедуру как можно скорее, но без ущерба для безопасности полётов. По предварительным оценкам Росавиации, сертификация будет завершена до конца 2023 года. Одновременно с сертификацией базовой версии ведётся работа по созданию отечественной авионики, позволяющей осуществлять «полеты по приборам» в сложных метеоусловиях и ограниченной видимости. И третий этап — это создание на базе «Байкала» амфибии, которая может садиться и на аэродром, и на воду.

Для успешной реализации проекта расширены границы ТОР «Комсомольск». Здесь появится авиацентр региональной и беспилотной авиации. Инвестпроект реализуется ООО «Байкал-Инжиниринг».

Отдельно рассматривались вопросы развития аэропортовой инфраструктуры Дальнего Востока. В ДФО зарегистрированы 87 аэродромов и 189 посадочных площадок для приёма лёгкомоторных самолётов. В рамках реализации федерального проекта »Развитие региональных аэропортов» в период с 2022 по 2024 года предусмотрена реализация мероприятий по 25 объектам, расположенным на территории Дальневосточного федерального округа.

По словам заместителя Министра транспорта РФ Игоря Чалика, по 23 объектам ведутся строительно-монтажные работы. Общее финансирование строящихся объектов в 2022–2024 годах составит 47,63 млрд рублей. В этом году запланирован ввод по 7 объектам (Хандыга, Белая гора, Вилюйск, Сангар, Депутатский, Зея, Нерюнгри).

По данным Минвостокразвития России, для обеспечения эксплуатации новых самолетов «Байкал» необходимо создать новые или восстановить еще 196 посадочных площадок. Предполагаемые работы — восстановление покрытия грунтовых взлетно-посадочных полос, увеличение длины и ширины, или их новое строительство, возведение пунктов обслуживания пассажиров, обеспечение светосигнальным оборудованием и т.д.

По итогам совещания принято решение о разработке комплексной программы по обеспечению авиационной доступности дальневосточных регионов и развитию авиаперевозок с использованием самолётов для местных авиаперевозок. Соответствующее поручение Юрий Трутнев дал Минпромторгу России, Минтрансу России, Минвостокразвития России и дальневосточным регионам.

«Будет разработана комплексная программа, которая включит в себя строительство судов и их сервисное обслуживание, модернизацию взлётно-посадочных полос и подготовку пилотов и инженерных кадров. Для этого мы планируем запуск нового производства в Комсомольске-на-Амуре. Значительные средства — более 2 млрд рублей — для его строительства будут направлены по государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»», — сказал Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, важнейшей задачей является не просто строительство завода, а обеспечение его загрузки. Для этого необходимо расписать потребность в воздушных судах по годам, а также увязать количество самолетов и потребности в авиационном сообщении с восстановлением и строительством грунтовых взлётно-посадочных полос.

К такой работе необходимо также привлечь Рослесхоз для понимания потребности в самолётах для мониторинга и тушения пожаров, Минздрав России для обеспечения перелётов санавиации, МЧС России для использования судов в работах по поиску и спасению и другие ведомства. По предварительным расчётам первичный планируемый заказ составит более 100 бортов до 2030 года. Основным заказчиком станет Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора».

«Мы сегодня посчитали, у нас получилось 105 бортов. Это разумные цифры. В Советском Союзе на территории Дальнего Востока работало 374 малых воздушных судна. Полагаю, что потребности Дальнего Востока даже значительно выше, чем обозначили губернаторы», — пояснил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Единая дальневосточная авиакомпания планирует стать основным заказчиком самолета ЛМС-901 «Байкала», производство которого будет в Комсомольске-на-Амуре. Первые два «Байкала» компания получит уже в 2023 году. Всего до 2025 года «Авроре» должны поставить десять таких самолетов.

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