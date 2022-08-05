Цхинвал, 5 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время своего визита в Россию, возможно, представит свой проект развития республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил политолог Аслан Рубаев.

Presidentruo.org Алан Гаглоев

Анатолий Бибилов — а давайте скажем, что республика наполнена и людьми Сороса, и разными группами мормонов, которые являются агентурой ЦРУ, в Южной Осетии предстоит огромная работа. Такой план-презентация работы в Южной Осетии важен, так как Гаглоев ранее говорил и о привлечении финансирования, иностранных инвестиций, и о развитии туристических потоков, и создании большого количества рабочих мест, потому что из республики достаточно высокий отток населения в Северную Осетию (а Гаглоев пытался его остановить). Кроме того, Гаглоев говорил, что он будет добиваться международного признания Южной Осетии. Аслан Рубаев Визит Гаглоева в Россию — это что-то вроде сверки часов. Он победил на выборах, прошло уже достаточное количество времени, кроме того, Гаглоев победил на том тезисе, что он обещал провести референдум о вхождении в состав России. И тут надо понять, наступило ли время для вхождения, готова ли к этому Россия, не испортятся ли отношения с Грузией, которые сейчас находятся на относительно нормальном уровне. И в Москве необходимо обсудить все эти вопросы, и я думаю, что Гаглоев презентует некий свой проект работы над Южной Осетией. Потому что после того, что делал его предшественник— а давайте скажем, что республика наполнена и людьми Сороса, и разными группами мормонов, которые являются агентурой ЦРУ, в Южной Осетии предстоит огромная работа. Такой план-презентация работы в Южной Осетии важен, так как Гаглоев ранее говорил и о привлечении финансирования, иностранных инвестиций, и о развитии туристических потоков, и создании большого количества рабочих мест, потому что из республики достаточно высокий отток населения в Северную Осетию (а Гаглоев пытался его остановить). Кроме того, Гаглоев говорил, что он будет добиваться международного признания Южной Осетии.

Напомним, что 1 августа глава Южной Осетии направился с рабочим визитом в Москву, во время которого провёл встречу с заместителем руководителя президентской администрации Дмитрием Козаком.