Пномпень, , 08:27 — REGNUM Попытки США распространять свое доминирование в мире бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН Лавров заявил, что Вашингтон «с каждым разом старается утвердить своё доминирование» всё в новых точках земного шара и тем самым демонстрирует свою вседозволенность.

«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимают бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что всё будет более-менее неплохо», — завил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал визит американской делегации на Тайвань провокацией со стороны США. Он отметил, что подобные шаги лишь усилили напряженность в регионе.

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