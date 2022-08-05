Пномпень, 5 августа 2022, 08:27 — REGNUM Попытки США распространять свое доминирование в мире бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Так, на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН Лавров заявил, что Вашингтон «с каждым разом старается утвердить своё доминирование» всё в новых точках земного шара и тем самым демонстрирует свою вседозволенность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал визит американской делегации на Тайвань провокацией со стороны США. Он отметил, что подобные шаги лишь усилили напряженность в регионе.
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