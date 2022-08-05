Оттава, 5 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Поставки российского природного газа по трубопроводу «Северный поток» («СП») не сможет заменить транзит голубого топлива через территорию Украины. Об этом 5 августа заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон в ходе своего выступления перед парламентским комитетом, его слова приводит агентство Bloomberg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

По словам Уилкинсона, канадские власти не стали полагаться на транзит газа через украинскую территорию в качестве альтернативы поставкам по «Северному потоку» из-за недостаточной пропускной способности.

«Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже», — сказал он.

Также канадский министр уточнил, что для транзитных поставок газа через Украину есть риски в связи с боевыми действиями на украинской территории.

При этом отмечается, что посол Украины в Канаде Юлия Ковалив выразила несогласие со словами Уилкинсона, утверждая, что через украинскую территорию якобы проходит больший объём газа, чем через «Северный поток».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне специальной военной операции на Украине в Совфеде объяснили, что дает России основание рассматривать американцев, британцев и прочих иностранных лиц, воюющих против российских войск, в качестве наемников.