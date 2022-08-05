Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в очень тяжёлом состоянии и не видно, чтобы приближалось его выздоровление. Об этом 4 августа на телеканале «Палитраньюз» сообщил адвокат политика Валерий Гелбахиани.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Он сильно потерял вес. У него нечеловеческий белый цвет лица. Его взгляд больше не взгляд пламенного активного человека», — сказал юрист.

Гелбахиани подчеркнул, что умственные способности экс-президента сохранились, но физическое состояние из-за болезни совсем не то, что было раньше. Кроме того, пропали активность и присущая ему избыточная энергетика.

«Те, кто помнит, каким был Саакашвили, на сегодняшний день могут сказать, что лишь тень осталась от того, что мы знали», — отметил Гелбахиани.

Адвокат также добавил, что бывший грузинский лидер перестал интересоваться политикой настолько, что даже не смотрит политические передачи. Его якобы сильно волнует состояние здоровья и угроза жизни.

Напомним, 30 июля Гелбахиани сообщил, что экс-президент решил уйти из грузинской политики. Бывший президент данное заявление пока не комментировал лично.

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