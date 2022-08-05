Тюмень, , 08:26 — REGNUM Тюменец Юрий Рябцев по причине увеличения тарифов ЖКХ на 14,9% подал в суд иск на губернатора Александра Моора. Об этом общественник сообщил порталу 72.ru.

«Представил все квитанции о том, какие расходы производились и какие меня ожидают в результате повышения. В среднем получилось, больше 300 рублей ежемесячный платеж. Это последняя величина. А за полугодие получается почти 2000 рублей», — пояснил Рябцев.

Тарифы на услуги ЖКХ в Тюмени выросли с 1 июля 2022 года. На 14,9% подорожала стоимость водоснабжения и отопления.

Отмечается, что в 2021 году Юрий Рябцев был инициатором коллективного иска против введения системы прививочных QR-кодов.