Калуга, 5 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В калужском инновационном культурном центре 4 августа губернатор Владислав Шапша встретился с 12 волонтёрами гуманитарной миссии в Донбассе. На встрече шла речь о работах, которые провели молодые калужане на территории ЛДНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правит елства Калужской области Встреча губернатора Владислава Шапши с волонтерами

В рамках встречи состоялось награждение волонтёров, принимавших участие в работе гуманитарной миссии в городе Мариуполь в апреле–июне 2022 года.

«Ситуация непростая — идет специальная военная операция, бойцы там выполняют боевые задачи. Наша с вами миссия — помочь наладить мирную жизнь, вернуть мир в населенные пункты, которые уже освобождены. Один из них закреплен за нами в качестве подшефного — город Первомайск. Там уже несколько месяцев работает наша передовая группа, оказывающая квалифицированную профессиональную помощь. Строители восстанавливают социальные объекты, системы водопровода, газоснабжения, теплоснабжения. Есть много дел, требующих рук и большого сердца. Люди, которые живут сегодня в Первомайске, со словами благодарности обращаются к жителям Калужской области. Они встречают нас с вами, наших соседей, товарищей и видят готовность протянуть руку помощи в самых разных вопросах», — отметил Владислав Шапша.

В настоящее время к отправке с гуманитарной миссией в город Первомайск Луганской Народной Республики готовится группа добровольцев из Калужской области. Владислав Шапша пожелал новым волонтёрам достойно выполнить свой долг и вернуться домой.