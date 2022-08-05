Казань, 5 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В столице Татарии за первое полугодие в дорожно-транспортных происшествиях погибли 17 человек. Больше всего смертельных случаев произошло в апреле и июне. В 2022 году, также как и в прошлом, каждое третье ДТП — это наезд на пешеходов, констатировал временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД РФ по Казани Никита Жирнов.

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«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение числа таких случаев на 0,4%, на самих пешеходных переходах — на 8,3%. К сожалению, большинство пешеходов переходят проезжую часть как им захочется, зачастую пренебрегая собственной безопасностью. Тяжесть таких последствий ДТП возросла», — добавил спикер.

В городе определены 86 аварийно опасных участков, 40 из них являются местами концентрации ДТП.

Всего за шесть месяцев в Казани зарегистрировано 670 дорожных аварий, за аналогичный период прошлого года произошло 684 ДТП. Количество раненых в авариях людей сократилось с 805 до 781 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России за первое полугодие 2022 года количество дорожных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности выросло более чем в 1,5 раза, погибших в них — в два раза (шесть человек).

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