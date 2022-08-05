Уфа, 5 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Мониторинг цен на школьные товары намерены провести в Башкирии после жалоб местных жителей. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Школьная форма

Сообщается, что председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев поручил депутатам провести мониторинг цен на школьные товары.

«К депутатам поступают обращения избирателей с жалобами на значительный рост цен на товары для школы. Август традиционно горячая пора для семей с детьми, и незначительный рост цен в связи с возросшим спросом объясним. Однако есть информация о кратном удорожании отдельных категорий товаров», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Он подчеркнул, что беспокойство вызывает увеличение цен на школьную форму, портфели, канцелярские принадлежности.

«Необходимо провести независимый анализ цен и понять реальную ситуацию в рознице», — заявил он.

Отмечается, что депутаты намерены организовать проверку на территории своих избирательных округов.

«Если в ходе мониторинга обнаружатся факты спекулятивной накрутки цен, будут приняты соответствующие меры», — пояснил спикер республиканского парламента.