Кишинёв, 5 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Тариф на газ в августе для абонентов в Молдавии повышается на 23% и составит 22,99 лея (более 70 рублей) за 1 кубометр. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Цены установлены путем применения среднегодовой закупочной цены природного газа в размере $899,08/1000 м3, согласно запросу АО «Молдовагаз»», — говорится в сообщении.

При этом ранее в «Молдовагаз» призывали увеличить тариф до 29,48 лея. Такая сумма нужна для компенсации убытков компании, которые накопились из-за того, что тарифы в стране повышают с отставанием от роста закупочной цены на газ.

Напомним, согласно контракту «Молдовагаз» и «Газпрома», заключённому в октябре 2021 года, цена на газ зависит от ситуации на топливных европейских рынках и перечитывается каждый месяц. В июле Молдавия платила за голубое топливо около $900 за кубометр, в августе — $1458 за кубометр.