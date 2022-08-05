Москва, , 08:19 — REGNUM По итогам дня 4 августа баррель нефти марки Brent подешевел на 3,91%, до $93,32. Снижение котировок больше вызвано техническим фактором, чем фундаментальным, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефть ArtseBie

Падение цены ускорилось после того, как покупатели сдали уровень $100 за баррель. Ключевая поддержка находится на отметке $90.

Если падение замедлится около поддержки, то с высокой вероятностью от нее стоит ожидать отскока. Если покупатели начнут активно закрывать длинные позиции на фьючерсном рынке, то следующей поддержкой выступит уровень $86.

Сегодня, 5 августа, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется по $94,38 (+1,14%). Фокус внимания трейдеров направлен на отчет по американскому рынку труда за июль.

Данные важны для ФРС США и могут повлиять на денежно-кредитную политику. Перед Федрезервом стоит задача замедлить рекордную инфляцию, при этом не вызвать рецессию.

Хотя данные по ВВП США за I и II кварталы уже зафиксировали техническую рецессию. Йеллен и Пауэлл отказываются ее признавать.

Если отчет Non-Farm Payrolls не разочарует инвесторов, то по нефти можно ожидать отскока с текущего минимума $93,20 в район $98,50.

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