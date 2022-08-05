Пермь, 5 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Перми планируют подвергнуть капитальному ремонту бомбоубежище. Аукцион уже объявлен.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Бомбоубежище

Объект расположен в больнице. Речь идет об убежище и противорадиационном укрытии в подвале здания операционного блока горбольницы им. М. А. Тверье.

Стартовая цена контракта составляет 12,87 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 11 августа. Согласно документации, ремонт должен быть проведён до 29 декабря 2022 года.