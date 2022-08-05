Оттава, 5 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Поставки газа по российскому трубопроводу Nord Stream («Северный поток») не могут быть заменены транзитом газа через Украину. Такое заявление сделал 4 августа министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сообщает агентство Bloomberg.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

В ходе своего выступления перед комитетом парламента, изучающим вопрос касательно турбины Siemens для трубопровода «Северный поток», Уилкинсон указал, что Канада не может полагаться на транзит газа через Украину как на полноценную альтернативу трубопроводу Nord Stream, так как пропускная способность у них разная.

«Потоки, которые, как ожидается, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже», — уточнил Уилкинсон.

Министр природных ресурсов Канады добавил, что решение по турбине было принято в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО.

В свою очередь, посол Украины в Канаде Юлия Ковалив раскритиковала заявление Уилкинсона и уточнила, что по её данным, сейчас через Украину поставляется больше газа, чем через трубопровод, проложенный в обход украинской территории.

Ранее ИА REGNUM передавало, что, как сообщили в Газпроме, проблема с поставкой газотурбинного двигателя Siemens, необходимого для перекачки газа в страны Евросоюза по «Северному потоку», может коснуться и остальных двигателей.