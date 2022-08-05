Новокузнецк, Кемеровская область, 5 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Российские солдаты выполнят все поставленные президентом задачи. Об этом заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, комментируя сообщения о гибели пожилой женщины с внучкой при обстреле Донецка.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Вновь взрывы и безвинные жертвы нацистов. Донецкие СМИ публикуют фотографии Галины Володиной и её внучки, которых киевские террористы убили накануне при обстреле центра города, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Девочка, которая мечтала стать балериной. Светлая память всем детям, мирным жителям ДНР и ЛНР погибших от рук неофашистов».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по факту гибели мирных жителей при обстреле украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в Донецке возбуждено уголовное дело.

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