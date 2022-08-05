Агинское, Забайкальский край, 5 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Мультстудия «Сказки из юрты», целью которой является популяризация бурятской литературы посредством создания мультфильмов детьми на основе прочитанных произведений, подготовили в поселке Агинское, сообщает 5 августа министерство культуры региона.

Министерство культуры Забайкалья Мультстудия «Сказки из юрты»

Проект Агинского библиотечного сообщества совместно с краевой библиотекой имени Цыбена Жамцарано стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

«Наша мультстудия позволяет детям заниматься творчеством — рисованием, лепкой, аппликацией и, конечно же, съемкой и монтажом мультфильмов на основе бурятских народных сказок и улигеров», — рассказали в библиотеке.

По словам организаторов, за время создания фильма ребенок попробует себя в качестве сочинителя, сценариста, художника, актера, аниматора, монтажера, тем самым осваивая разные виды деятельности, и получая много новой интересной информации.

«Основной целевой группой проекта являются дети от 6 до 14 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. В ходе реализации идеи мы обучили специалистов приемам анимации, приобрели современное оборудование для мультипликации и все необходимые материалы для творчества. С нового учебного года мы рады пригласить детей в мультстудию «Сказки из юрты». Занятия будут проходить бесплатно в отделе детской литературы Агинской краевой библиотеки имени Цыбена Жамцарано», — отметили в учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, экспозиция, посвященная истории, культуре и традициям коренного народа Забайкалья, оформлена специалистами отдела библиографии и краеведения краевой библиотеки имени А. С. Пушкина.

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