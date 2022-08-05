Таллин, , 08:14 — REGNUM Эстония является одной из наиболее уязвимых стран в Евросоюзе в вопросе удорожания жизни. Об этом 5 августа сообщает портал Baltnews со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Эстония © ИА REGNUM

Отмечается, что, по данным экспертов, в целом в 2022 году подорожание жизни домохозяйств в Европе в среднем составит 7%, при этом для бедных граждан это удорожание будет ещё сильнее.

«Степень подорожания жизни отличается в разных странах и зависит от действия властей, которые отреагировали на шок масштабными мерами поддержки, включая субсидии, снижение налогов и контроль над ценами», — отметили специалисты МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в Нарве необходимо демонтировать советский танк-памятник Т-34. Причём сделать это нужно в течение месяца.